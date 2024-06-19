ВСУ обстреляли Шебекино. Есть пострадавшие
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекина
Мужчина и женщина пострадали при обстреле города Шебекино вечером 19 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У мужчины выявили закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Бригада скорой доставит его в городскую больницу № 2 в Белгороде.
«Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт», — уточнил губернатор.
Помимо этого, после обстрела в городе зафиксировали повреждения в 15 частных домах и одном многоквартирном доме. В зданиях выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы.
Также осколки повредили 10 автомобилей, пострадала и линия электропередачи.
На месте работают оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.