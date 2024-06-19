ВСУ обстреляли Шебекино. Есть пострадавшие

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекина

Фото: РИА «Новости»

Мужчина и женщина пострадали при обстреле города Шебекино вечером 19 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У мужчины выявили закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Бригада скорой доставит его в городскую больницу № 2 в Белгороде.

«Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт», — уточнил губернатор.

Помимо этого, после обстрела в городе зафиксировали повреждения в 15 частных домах и одном многоквартирном доме. В зданиях выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы.

Также осколки повредили 10 автомобилей, пострадала и линия электропередачи.

На месте работают оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте