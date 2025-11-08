Сегодня 09:48 Два человека пострадали при налете БПЛА на Саратов Бусаргин: при атаке БПЛА в Саратове два человека получили травмы 0 0 0 / Telegram Фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Спецоперация

Два человека пострадали в Саратове после атаки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал он. Бусаргин добавил, что обломки дронов повредили многоквартирный жилой дом, в части квартир выбиты окна. Также есть повреждения автомобилей.

«Районная администрация начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление выделят из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан», — отметил глава региона. Владельцам пострадавших машин также возместят ущерб после независимой оценки. Минобороны утром рапортовало о ликвидации трех беспилотников над территорией Саратовской области.