Два человека пострадали при налете БПЛА на Саратов

Бусаргин: при атаке БПЛА в Саратове два человека получили травмы

губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/Telegram

Два человека пострадали в Саратове после атаки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре», — написал он.

Бусаргин добавил, что обломки дронов повредили многоквартирный жилой дом, в части квартир выбиты окна. Также есть повреждения автомобилей.

губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/Telegram
1/2
губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/Telegram
2/2

«Районная администрация начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление выделят из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан», — отметил глава региона.

Владельцам пострадавших машин также возместят ущерб после независимой оценки.

Минобороны утром рапортовало о ликвидации трех беспилотников над территорией Саратовской области.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте