Два человека пострадали из-за атаки БПЛА в Чебоксарах

В результате атаки дронов на Чебоксары пострадали два мирных жителя, в том числе подросток. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чувашии Олег Николаев.

«Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — рассказал он.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится полностью под контролем, угрозы атаки нет. По его словам, на месте ЧП работают экстренные службы.

Николаев добавил, что из-за атаки БПЛА получили повреждения два жилых дома.

Он призвал местных жителей не паниковать и доверять только официальной информации. Также он обратился с просьбой в целях безопасности не распространять непроверенные данные или кадры с места ЧП.

Ранее в Чувашии на фоне атаки БПЛА объявили эвакуацию населения. Из-за беспилотников выбило стекла на верхних этажах одного из домов.