Два человека получили ранения при обстреле Горловки

Два мирных жителя получили ранения во время очередного обстрела Горловки со стороны ВСУ. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале.
«Количество раненых мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух», — написал он.
Также мэр опубликовал фото уничтоженного автомобиля, на который с украинского дрона сбросили взрывчатку в селе Озеряновка.
Ранее более 10 человек пострадали при обстреле Горловки. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по жилому массиву «Солнечный». Боевики использовали кассетные боеприпасы. Позже они атаковали поселок Шахты имени Ленина
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