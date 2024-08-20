Два человека получили ранения при обстреле Горловки

Мэр Приходько: два человека пострадали из-за удара ВСУ по Горловке

Два мирных жителя получили ранения во время очередного обстрела Горловки со стороны ВСУ. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале .

«Количество раненых мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух», — написал он.

Также мэр опубликовал фото уничтоженного автомобиля, на который с украинского дрона сбросили взрывчатку в селе Озеряновка.

Ранее более 10 человек пострадали при обстреле Горловки. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по жилому массиву «Солнечный». Боевики использовали кассетные боеприпасы. Позже они атаковали поселок Шахты имени Ленина