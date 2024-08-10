Более 10 человек пострадали из-за удара ВСУ по Горловке

ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате удара ранения получили 14 человек, сообщила «Звезда».
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