Более 10 человек пострадали из-за удара ВСУ по Горловке

Мэр Приходько: 14 пострадали в результате обстрела Горловки

Фото: РИА «Новости»

ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате удара ранения получили 14 человек, сообщила «Звезда».

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