Два человека погибли в результате атак ВСУ в ДНР

Пушилин: в ДНР в результате атак ВСУ погибли 2 человека и еще 12 пострадали

В ДНР в результате атак ВСУ погибли два человека и еще 12 пострадали. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Денис Пушилин.

Он добавил, что ударные беспилотники ВСУ атаковали городской округ Горловка. В Никитовском районе БПЛА ударил по легковому автомобилю, погиб мужчина.

«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке по грузовому автомобилю погиб водитель — мужчина 1978 года рождения», — уточнил он.

Боевики ВСУ атаковали и другие округа. Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки сдетонировал взрывоопасный предмет, ранения получили женщина 1967 года рождения и мужчина 1973 года рождения.

В результате атак ВСУ повреждения получили два городских автобуса, спецтехника, три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовиков и четыре легковушки.

Ранее в запорожской Васильевке БПЛА атаковал многоэтажку, пострадали две женщины.