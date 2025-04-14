Два человека погибли в Херсонской области при обстреле ВСУ

В результате украинского обстрела Херсонской области погибли два мирных жителя, также четыре человека пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В Голой Пристани два человека погибли, еще трое получили ранения. В Геройском один мирный житель получил ранение», — заявил представитель экстренных служб.

В течение утра ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Ночью украинские боевики произвели 12 выстрелов по этой территории.

За сутки под огонь армии Украины попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Голая Пристань, Новая Каховка, Геройское, Великие Копани, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Алешки, Днепряны и Пролетарка.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ начали готовиться к военной операции на Херсонском направлении.

Он отметил, что за последние 14 дней российские войска наносили удары по складам противника, находящимся вдоль побережья Днепра. Среди пораженных объектов были хранилища плавсредств, которые украинские солдаты в больших количествах стянули к реке. По словам Лебедева, «это вряд ли случайность».