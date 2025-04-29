Два человека погибли в Белгородской области из-за атаки украинского дрона

Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки ВСУ, еще трое получили ранения. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка вражеский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков», — написал он.

Других троих с черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями отправили в больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что суммарно за время спецоперации из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 23 ребенка, более 160 получили ранения. Губернатор отметил, что украинские боевики обстреливают города из всевозможного вида оружия.