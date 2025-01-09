Сальдо: два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Два человека стали жертвами украинского обстрела Абрикосовки и Подо-Калиновки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«Шесть человек получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь», — написал он.

По его словам, прилеты со стороны боевиков, «не говорящих ни по-украински, ни по-русски», зафиксировали рядом со школами и детскими садами.

Накануне ВСУ ударили по автозаправке в Новой Каховке. Жертвой атаки стал 64-летний оператор АЗС. Четыре человека, среди которых была беременная девушка, получили ранения вплоть до тяжелых. В Старой Збурьевке в результате украинского обстрела погибла женщина 1941 года рождения, 57-летний мужчина пострадал. Сальдо заявил, что ВСУ предпочитают помалкивать об «успехах» по уничтожению скорых и систем жизнеобеспечения.