Два брата-штурмовика с мешком взрывчатки заняли опорник ВСУ

Братья-штурмовики с позывными Шум и Клиника, проходящие службу в составе 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток», во время своей первой боевой задачи заняли опорный пункт ВСУ, взяли в плен одного украинского военного и уничтожили троих противников. Об этом сообщил RT .

Бой произошел в феврале на Южно-Донецком направлении. Группа, в которой служат братья, получила задачу захватить укрепленный опорник противника, расположенный в одной из лесопосадок.

Как следует из описания RT, штурмовики использовали гранату и мешок со взрывчаткой, чтобы уничтожить блиндаж противника. После подрыва один из украинских военных решил сдаться российским бойцам.

Вскоре по позиции, занятой бойцами, начала работать украинская артиллерия и беспилотники. Один из братьев, Шум, получил ранение в плечо, однако смог доставить пленного к командованию.

Как уточняет RT, оба брата воюют в одной бригаде, а на фронт ушли также их братья и племянники.

Ранее военнослужащие ВС России обезвредили группу боевиков ВСУ без единого выстрела. Они захватили разведданные, которые позволили освободить один из населенных пунктов, рассказали в Минобороны.