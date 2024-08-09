Два безэкипажных катера уничтожили в Севастопольской бухте

Два безэкипажных катера уничтожили российские военные в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожено два БЭК», — написал глава Севастополя.

Развожаев также отметил, что системы ПВО отражают воздушную атаку на город. Он предупредил о возможном падении осколков и суббоеприпасов.

В Белгородской области системы ПВО сбили ночью 29 беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.