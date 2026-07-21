Два беспилотника ликвидировали над Рязанской областью

Над Рязанской областью ночью сбили два беспилотника. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших и нарушений нет.

Также утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что над регионом сбили два украинских дрона. Разрушений не зафиксировали, пострадавших тоже нет. На место падения обломков БПЛА прибыли работники оперативных служб.

Всего за ночь над российскими регионами ликвидировали 209 украинских БПЛА. Дроны сбили над Белгородской, Рязанской, Ростовской, Курской, Калужской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом, Краснодарском и Ставропольском краями, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.