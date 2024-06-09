Два автобуса и автомобиль получили повреждения при обстреле ВСУ Шебекина и Мурома
Гладков: в Шебекине обстрел ВСУ повредил 2 автобуса, в Муроме — автомобиль
В Шебекинском городском округе обстрел ВСУ повредил два автобуса и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В городе Шебекине в результате обстрела повреждены два автобуса и один автомобиль», — уточнил он.
В селе Муром из-за сброса взрывного устройства с БПЛА различные повреждения выявили в двух частных жилых домовладениях. В них выбило окна и посекло фасады, пострадали заборы и кровли.
«Также поврежден один автомобиль», — добавил Гладков.
На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. Губернатор Белгородской области отметил, что данные о последствиях обстрела уточняются. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Минобороны сообщали, что над территорией региона сбили ракету «Нептун» и два беспилотника.