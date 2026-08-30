Дрозденко сообщил о пяти сбитых над Ленобластью беспилотниках

В Ленинградской области сработала система ПВО. Военные обезвредили пять беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в телеграм-канале .

«Над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА. Боевая работа продолжается», — сказал он.

За час до сообщения о сбитых беспилотниках в регионе объявили об опасности БПЛА. Дрозденко предупредил о возможном замедлении мобильного интернета.

Аэропорт Пулково продолжил работать в прежнем режиме. Росавиация не сообщала об ограничениях.

Днем 29 августа силы ПВО сбили 85 беспилотников над территорией России. Их засекли над акваторией Черного моря, а также Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Белгородской, Курской областями и полуостровом Крым.