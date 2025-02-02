Дроны ВСУ ранили трех жителей Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали два сельскохозяйственных предприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранения получили три мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, по двум сельскохозяйственным предприятиям националисты нанесли удар в селе Репяховка, трое пострадали.

«Мужчину с контузией и закрытой черепно-мозговой травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают всю необходимую помощь, после чего пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он.

Также две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оценили их состояние как удовлетворительное, после оказания помощи раненых отпустят на амбулаторное лечение.

Ранее после атаки дрона ВСУ погиб житель белгородского поселка Малиновка.