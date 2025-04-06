Дроны ВСУ повредили дома, заборы и автомобили в восьми населенных пунктах Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удары по ряду сел и городов Белгородской области. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе в селе Ржевка дрон взорвался при соприкосновении с землей — в ближайшем доме выбило стекла и повредило забор осколками. В самом Шебекине удар пришелся по частному дому, где также вылетели окна.

В селе Белянка БПЛА поразил стоящий в поле служебный автомобиль местной фермы. Взрыв повредил кузов машины и колеса. В Вознесеновке уже FPV-дрон атаковал частный участок — от удара пострадали окна в доме и в летней кухне.

Еще один удар пришелся на село Нижнее Березово-Второе — здесь в результате атаки повреждено остекление легкового автомобиля.

В Борисовском районе в селе Березовка беспилотник сбросил боевой заряд на частный дом. Взрывом пробило кровлю.

В Краснояружском районе в хуторе Вязовской от взрыва пострадал фасад жилого дома и выбиты окна. А в Волоконовском районе в хуторе Гаевка дрон повредил припаркованный автомобиль на территории аграрного предприятия.

На местах происшествий работают оперативные службы. Последствия атак еще уточняются.

За прошедшие сутки украинские войска семь раз атаковали объекты российской инфраструктуры. Накануне БПЛА ВСУ ударил по мирным жителям в Белгородской области.