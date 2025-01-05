Дроны ВСУ попытались атаковать АЭС в Воронежской области

Mash: два украинских БПЛА сбили на подлете к Нововоронежской АЭС

Украинские беспилотники попытались нанести удар по Нововоронежской АЭС в Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в 10 километрах от станции, на месте работают оперативные службы.

Пресс-служба АЭС сообщила, что в настоящее время станция работает в штатном режиме. В работе все энергоблоки, в соответствии с диспетчерским графиком несущие нагрузку 3753 мегаватт.

«Нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям», — заявили в пресс-службе объекта.

Ранее в воскресенье, 5 января, украинский дрон ударил по тренажерному центру Запорожской АЭС. В помещении находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.