Дроны ВСУ оставили без света 17 тысяч домов в Курской области
Атака украинских беспилотников по объектам энергетики в Рыльске и его пригородах оставила без света около 17 тысяч потребителей. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он подчеркнул, что массовый налет вражеских дронов на город начался еще ранним утром.
«Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах», — заявил глава региона.
Хинштейн добавил, что ремонтники приступят к восстановлению подачи электроснабжения, как только позволит обстановка.
Губернатор предупредил, что активность вражеских беспилотников сохранилась в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности.
Это уже второй удар украинских боевиков по энергосистеме Рыльского района за неделю. В минувший понедельник, 3 ноября, в зону поражения попала городская подстанция, которая обеспечивает светом жителей муниципалитета, а также Глушковского и Кореневского районов.