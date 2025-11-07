Дроны ВСУ оставили без света 17 тысяч домов в Курской области

Атака украинских беспилотников по объектам энергетики в Рыльске и его пригородах оставила без света около 17 тысяч потребителей. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн .

Он подчеркнул, что массовый налет вражеских дронов на город начался еще ранним утром.

«Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах», — заявил глава региона.

Хинштейн добавил, что ремонтники приступят к восстановлению подачи электроснабжения, как только позволит обстановка.

Губернатор предупредил, что активность вражеских беспилотников сохранилась в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Это уже второй удар украинских боевиков по энергосистеме Рыльского района за неделю. В минувший понедельник, 3 ноября, в зону поражения попала городская подстанция, которая обеспечивает светом жителей муниципалитета, а также Глушковского и Кореневского районов.