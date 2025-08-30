Дроны ВСУ атаковали Самарскую область

Дроны ВСУ атаковали город Сызрань в Самарской области. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot о нескольких взрывах этим утром.

По словам местных жителей, они проснулись около 04:00 из-за громких взрывов.

«Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий», — уточнил канал.

Официальная информация пока отсутствует.

Ранее в Краснодарском крае пострадала технологическая установка Краснодарского НПЗ, на которую рухнули обломки украинских дронов. После падения сбитого БПЛА на территории предприятия произошло возгорание, обошлось без пострадавших.