Дроны ВСУ атаковали две промышленные площадки под Самарой

Украинские боевики с помощью беспилотников попытались ударить по двум промплощадкам в Самарской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. К месту падения обломков беспилотников прибыли оперативные службы.

«Уважаемые жители Самарской области! Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — написал глава региона.

Он напомнил, что снимать и публиковать материалы с беспилотниками и последствиями их применения запрещено. Губернатор также призвал при обнаружении фрагментов БПЛА сообщать об этом по номеру 112.

Из-за налета дронов в Самарской области ввели режим «Ковер», прием и выпуск самолетов в аэропортах ограничили.

В ночь на 21 февраля над регионами нейтрализовали более 70 аппаратов. Налеты отразили на Кубани, в Крыму, Курской, Ростовской, Белгородской и Самарской областях.