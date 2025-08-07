Дроны «Князь Вандал Новгородский» нанесли ВСУ ущерб на 166 млрд рублей

С августа прошлого года по июнь этого ударные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» нанесли ВСУ ущерб в размере около 166 миллиардов рублей. Такие данные приведены в экспозиции НПЦ «Ушкуйник» на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», сообщил ТАСС .

«Сто шестьдесят шесть миллиардов рублей — сумма нанесенного противнику ущерба FPV-дронами „Князь Вандал Новгородский“ (август 2024 — июнь 2025)», — указано на стенде организации.

Беспилотники обошлись в 3,65 млрд рублей за тот же период, что составляет около 2,2% от ущерба, который они нанесли. В «Ушкуйнике» отметили, что оптоволоконный «Князь Вандал» эффективен на 28%, в то время как дроны на радиоуправлении — лишь на 15%.

С 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково» проходит Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». Более 300 российских компаний представят свои разработки. Посетители смогут увидеть передовые решения в городском хозяйстве, энергетике, торговле и строительстве.

Ранее генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказывал, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» ликвидировал технику НАТО в зоне спецоперации на сумму свыше двух миллиардов долларов.

Беспилотник «Князь Вандал» создали в научно-производственном центре Великого Новгорода. Чадаев отметил, что аппарат способен выполнять разнообразные задачи, оставаясь неуязвимым для РЭБ.