Резервуары пострадали на нефтебазе под Белгородом после налета БПЛА

В результате атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка в Белгородской области, огонь уже потушили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — сказал он.

По его словам, в результате ЧП зафиксировали повреждения резервуаров. Для тушения огня привлекали пожарные поезда.

Также беспилотники Украины атаковали Краснодарский край. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в Адлерском районе Сочи в результате происшествия погиб мужчина. Осколки дрона попали в его машину и смертельно ранили. Губернатор поручил оказать всю помощь семье погибшего.

Еще повреждения получили шесть частных домов: крыши, фасады, окна и заборы. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.