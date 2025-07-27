Дрон ВСУ уничтожили в Псковской области

Бесплотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале .

«В Невельском МО Псковской области сбит один БПЛА противника. Оперативные службы работают на месте падения обломков», — написал он.

В регионе ввели режим беспилотной опасности. Население предупредили о возможных перебоях в работе связи.

Ведерников напомнил, что в случае обнаружения БПЛА необходимо позвонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ по Псковской области.

В петербургском аэропорту Пулково из-за угрозы атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.