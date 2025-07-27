Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Пулково
В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
По данным Telegram-канала Shot, меры приняли из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
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