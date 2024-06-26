Автомобиль сгорел дотла из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа и автодорогу Архангельское — Зиборовка в Шебекинском районе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на автодороге из-за атаки дрона полностью сгорел припаркованный служебный автомобиль. Повреждения также получила машина в селе Новостроевка-Первая.
«У машины повреждены задняя дверь, стекла и фары», — указал губернатор.
Ранее украинские боевики ударили с помощью БПЛА по движущемуся грузовику сельхозпредприятия. В результате пострадал водитель — он получил сотрясение головного мозга, осколочные ранения ноги и лица. Атака произошла на трассе Архангельское — Муром» в Белгородской области.