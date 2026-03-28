Дрон ВСУ ударил по машине с семьей с детьми в Запорожской области

Балицкий заявил о гибели матери двух детей при ударе дрона ВСУ по машине

В Запорожской области в результате удара дрона по автомобилю погибла женщина. В машине находилась семья с двумя маленькими детьми, сообщил губернатор Евгений Балицкий .

Это случилось в селе Бурчак Михайловского округа. В машине ехали двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их дети 2020 и 2022 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Мужчина и младший ребенок сейчас в больнице. Второй малыш физически не пострадал.

«Это не удар по военным объектам, это целенаправленное убийство мирных людей — атакована семья с двумя малышами», — написал Балицкий.

Губернатор пообещал, что семье окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Запорожье под удар БПЛА попал многоквартирный дом.