Дрон ВСУ спалил машину скорой помощи в запорожском селе

Запорожский Минздрав сообщил об ударе дрона ВСУ по машине скорой помощи

Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что служебная машина находилась рядом со зданием подстанции медицинской бригады.

Оператор вражеского дрона прицельно направил летательный аппарат на автомобиль. Он полностью сгорел.

В результате происшествия среди медиков и сотрудников подстанции никто не пострадал.

В минувшую субботу, 30 августа, украинские боевики устроили артиллерийский обстрел села Каменка-Днепровская в Запорожской области. В зону поражения попала энергетическая инфраструктура и жилые дома населенного пункта.

После обстрела жители села остались без света. Кроме того, сильные повреждения получило здание ЗАГСа.