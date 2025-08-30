Рогов: ВСУ нанесли удар по зданию ЗАГСа в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по дому многодетной семьи и зданию ЗАГСа в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«По Каменке-Днепровской противник нанес серию массированных артиллерийских ударов. Под обстрелы попали объекты энергетики и жилые кварталы. Совершена атака на дом многодетной семьи, который получил повреждения, пострадавших нет. Удар также нанесли по зданию ЗАГСа», — сказал он.

Рогов отметил, что из-за ударов нарушилось электроснабжение Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Несколько тысяч абонентов в Великой Знаменке и Каменке-Днепровской остались без электричества. Идут восстановительные работы», — добавил председатель комиссии ОП.

Ранее обстрел ВСУ спровоцировал пожар рядом с Запорожской АЭС.