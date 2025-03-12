Украина использует для атак по территории России только оружие собственного производства. С таким заявлением в ходе брифинга выступил лидер страны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об утренней атаке беспилотников в минувший вторник, 11 февраля.

Он подчеркнул, что все западные вооружения украинские военные используют только на территории, которую киевский режим считает своей.

Поэтому для ударов вглубь российских регионов ВСУ задействовали беспилотники собственного производства.

«Это не демонстрация силы, а ответ на полученные удары. Какой бы большой ни была эта территория и кем бы себя ни считала, она всегда получит ответ», — привел заявление Зеленского «Интерфакс-Украина».

Украинские боевики утром во вторник, 11 марта, провели массированную воздушную атаку беспилотников по 10 российским регионам. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО сбили 337 летательных аппаратов.

Основной удар пришелся на Московскую область, где в результате воздушной атаки погибли три человека, ранения различной степени тяжести получили 13 жителей, включая детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 74 летательных аппарата.