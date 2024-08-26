Дрон ВСУ сбили над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«21:05 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА…  Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — отметили в сообщении.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что днем, 26 августа, подразделения ВСУ атаковали села Ржевка, Маслова Пристань, Отрадное, Березовка и Вязовое. Повреждения получили частные дома, административные здания и автомобили. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Ранее белгородские власти приняли решение закрыть доступ еще в три приграничных села из-за сложной оперативной обстановки.

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