Дрон ВСУ разорвал у Купянска крестившегося на коленях мирного жителя

В видеоролике мирный житель стоял на дороге на коленях и крестился. В этот момент рядом с ним в нескольких метрах кружил украинский беспилотник. Через несколько секунд БПЛА врезался в человека и взорвался.

Военкор отметил, что жертвой оператора украинского дрона стал еще один гражданский с собакой. В момент атаки мужчина шел по дороге из Кругляковки в Берестовое, чтобы уйти в более глубокий тыл в Харьковской области. Симонов указал, что ролики сняли в российском тылу.

Ранее украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в районе хутора Масычево в Белгородской области. В результате обстрела машина загорелась, водитель погиб на месте.