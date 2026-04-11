Дрон ВСУ ранил жителя Новой Каховки в первый день перемирия

Украинские беспилотники атаковали Новую Каховку в субботу, 11 апреля. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Владимир Оганесов .

Он подчеркнул, что в результате сброса снарядов с летательных аппаратов пострадал один из местных жителей. Кроме того, повреждения получили три автомобиля и один жилой дом.

Специалисты округа обнаружили на территории города три упавших беспилотника с неразорвавшимися снарядами.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА», — сообщил Оганесов без указания конкретного времени воздушных атак.

В субботу, 11 апреля, с 16:00 началось действие пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил бойцам прекратить действия в зоне специальной военной операции до полуночи 12 апреля.

Глава государства подчеркнул, что военные имеют право пресечь любые провокации со стороны украинских боевиков.