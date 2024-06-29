Дрон ВСУ повредил купол храма в селе Козинка под Белгородом

Украинский беспилотник в ночь на 28 июня атаковал церковь в селе Козинка в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, из-за атаки ВСУ повредился купол церкви, а также дотла сгорел сельский магазин. Украинские боевики в этот день атаковали и другие населенные пункты региона. В Грайворонском городском округе в селе Безымено БПЛА скинул взрывчатку на территорию частного домовладения. Из-за взрыва пробило крышу дома, повредились надворные постройки.

«Еще один дом загорелся после двух атак БПЛА», — указал губернатор.

Боевики также обстреляли хутор Панков, снаряд влетел в частный дом. В селе Новая Таволжанка упавшими обломками посекло лобовое стекло легкового автомобиля.

Ранее украинский БПЛА ударил по Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Жертвами ЧП стала семья из пяти человек.