Россиянка привязала пса с больной лапой к машине и протащила по улицам | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 12:39 Россиянка привязала пса с больной лапой к машине и протащила по улицам Красноярские водители остановили машину с привязанным к багажнику алабаем

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Хозяйка крупного алабая не смогла посадить питомца в машину для перевозки. В результате женщина привязала пса к багажнику и отправилась в путь. Как рассказал 360.ru очевидец, машину остановили водители, перекрывшие движение на дороге. Он поделился видео происшествия.

На опубликованных кадрах женщина пыталась посадить пса в машину, но, не справившись с задачей, привязала питомца к багажнику. По улицам авто ехало на полной скорости, и алабай старался не отставать.

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По словам очевидца, под конец поездки машина уже просто волокла пса за собой.

«Там и прохожие кричали, и машины сигналили. Она просто включила аварийку и встала. Пока ей дорогу не перегородили, продолжала ехать», — заявил мужчина.

Владелица пса дать развернутый комментарий отказалась. В комментарии 360.ru она заявила, что всех задающих вопросы отправляет в полицию.

«Справку о состоянии собаки я предоставлю, я ее уже получила. Там только царапины на лапах», — подчеркнула она.

В пресс-службе красноярского главка МВД сообщили, что нашли владелицу собаки. При общении с правоохранителями она заявила, что алабай повредил сустав на лапе во время прогулки, поэтому залезть в багажник не смог.

Женщина добавила, что везла собаку к внуку, чтобы тот помог поместить животное в машину для дальнейшей поездки к ветеринару. По ее словам, питомец пробежал только небольшое расстояние.

В пресс-службе добавили, что полицейские проверят возможные нарушения правил дорожного движения владелицей алабая. По итогам правоохранители примут решение о возбуждении дела.

Такой же случай с привязанной к машине собакой произошел год назад в Забайкальском крае. Женщина привязала пса цепью к багажнику автомобиля. При этом животное не смогло угнаться за транспортным средством. В результате машина просто тащила собаку по асфальту.