Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Херсонской области

Военные Украины атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

Глава ведомства Артыш Сат пояснил, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова из Голопристанского округа. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в движении на дороге.

Врачи носили каски и бронежилеты, это спасло их жизни, добавил министр.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако дрон повредил автомобиль скорой помощи. Власти планируют выдать бригаде резервный реанимобиль для работы на срочных вызовах.

Ранее украинский дрон ударил в дом под Белгородом. Мать и ребенок получили ранения.