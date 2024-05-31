Дрон ВСУ атаковал работающий в поле КамАЗ в Белгородской области

Украинские боевики ударили с помощью дрона-камикадзе по КамАЗу, который работал в поле на окраине Шебекина. В результате техника загорелась, пожар потушили сотрудники сельхозпредприятия. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он добавил, что из-за ЧП никто не пострадал, так как в момент удара в кабине никого не было.

Ранее три беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области. Из-за детонации одного из дронов мужчина получил осколочное ранение ног. В результате ударов повреждения получили линии газо- и электроснабжения. Также из-за осколков БПЛА посекло забор на территории частного жилого домовладения/