Дрон ВСУ атаковал работающий в поле КамАЗ в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Шебекино из-за удара беспилотника загорелся КамАЗ

Фото: Unsplash

Украинские боевики ударили с помощью дрона-камикадзе по КамАЗу, который работал в поле на окраине Шебекина. В результате техника загорелась, пожар потушили сотрудники сельхозпредприятия. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из-за ЧП никто не пострадал, так как в момент удара в кабине никого не было.

Ранее три беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области. Из-за детонации одного из дронов мужчина получил осколочное ранение ног. В результате ударов повреждения получили линии газо- и электроснабжения. Также из-за осколков БПЛА посекло забор на территории частного жилого домовладения/

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