Украинский дрон намеренно атаковал пожилую женщину в Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец из недавно освобожденного от ВСУ города.

Мужчина оказался свидетелем атаки украинского беспилотника на пенсионерку. По его словам, пожилая женщина пошла к соседу, чтобы взять дрова.

«Ее сфотографировал дрон, такой здоровенный, я не думал, что такие бывают. Остановился и висит… она только успела забежать в дом, и прямо над окном взорвалось. Женщине около ста лет», — сказал он.

Собеседник агентства убежден, что украинские боевики намеренно атаковали пенсионерку, потому что вокруг больше не было людей. В тот момент только она одна шла.

Российские войска освободили Дзержинск 7 февраля. ВСУ там закрепились еще в 2014 году, превратив его в мощный укрепрайон. Отсюда украинские боевики обстреливали Горловку.

Ранее 21-летняя жительница Курской области рассказала о зверствах украинских солдат, которые ловили и насиловали женщин. Она тоже пострадала от них.