Дрон ВСУ атаковал объект энергетической инфраструктуры в Белгороде

Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на энергообъекте

Возгорание произошло на объекте энергетической инфраструктуры в Белгороде после атаки дрона ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Утром в результате атаки БПЛА на объект энергетической инфраструктуры произошло возгорание. Пожарные расчеты производят ликвидацию», — написал он.

Губернатор добавил, что без воды и электричества временно остаются часть жителей районов города и поселка Дубовое Белгородского округа.

«Аварийные службы приступят к восстановлению после ликвидации пожара», — добавил Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил в телеграм-канале, что сведения о пострадавших не поступали. На месте ЧП работают оперативные службы, а специалисты составят акты для начала восстановительных работ.

Днем ранее Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль.