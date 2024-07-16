Житель Воронежской области пострадал при падении беспилотника

Губернатор Гусев: при падении остатков БПЛА под Воронежем пострадал человек

В результате падения фрагментов беспилотника ночью в Воронежской области ранение получил один человек, также пострадали несколько квартир. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

Ранее губернатор заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили над Воронежской областью БПЛА самолетного типа.

«Согласно уточненной информации оперативных служб, возгорание сухой травы произошло в поселке городского типа Подгоренский после падения остатков БПЛА минувшей ночью», — написал он.

Гусев уточнил, что возгорание оперативно потушили силы расчетов главка МЧС по Воронежской области.

«Также зафиксировали повреждение остеклений у двух многоквартирных домов, резаную рану правого предплечья зафиксировали у одного мужчины. Несколько жильцов поврежденных квартир отправились в пункты временного размещения», — добавил глава региона.

Утром во вторник Минобороны сообщило об уничтожении более 10 беспилотников ВСУ над российскими регионами.