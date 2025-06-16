Дрон ВСУ атаковал доярку в Курской области

ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по селу Гончаровка Суджанского района. Ранения получила доярка, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что украинский дрон ударил по полю, где местная жительница доила корову. Медики диагностировали у женщины минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги.

По словам Хинштейна, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, ее доставили в Курскую областную больницу. Жителей региона после случившегося попросили не возвращаться в приграничные районы, так как там до сих пор опасно находиться.

Украинский беспилотник ранее атаковал рыбака в Суджанском районе. Мужчина попал в больницу с множеством рваных ран. Хинштейн призвал население не пренебрегать мерами безопасности.