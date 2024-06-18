Дрон ВСУ атаковал автомобиль с людьми под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в районе села Березовка Борисовского района. Ранения получили два мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга», — отметил он.
Гладков отметил, что пострадавших доставят в больницу № 2 города Белгорода. После взрыва автомобиль полностью сгорел.
Вечером 18 июня шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны украинских боевиков. Также селе Березовка беспилотник врезался в многоквартирный дом. После взрыва вспыхнул пожар и выбило окна в двух квартирах.