Обстрел ВСУ оставил без света поселок и пять сел в Белгородской области

Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за обстрела вечером 18 июня. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Линия электропередачи пострадала в результате обстрела села Графовка, пояснил он. Из-за этого временно без света остаются жители поселка Прилесье, а также села Репяховка, Графовка, Поповка, Демидовка и Романовка.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны», — добавил губернатор.

В селе Березовка Борисовского района, по данным главы области, беспилотник врезался в многоквартирный дом. После взрыва вспыхнул пожар на одном из балконов. Помимо этого, повредило фасад здания, выбило окна в двух квартирах и подъезде.

На место направили оперативные службы.