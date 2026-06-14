Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Курском

Хинштейн: при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Дурове пострадал мужчина

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в деревне Дурово Рыльского района Курской области ранения получил 35-летний мужчина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, у мужчины выявили ожог правой кисти и акубаротравму.

«Наши медики на месте оказали помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — написал Хинштейн.

Глава региона констатировал, что боевики ВСУ продолжают подлые удары по мирным территориям.

«Пожалуйста, берегите себя. Нет ничего дороже здоровья и жизни», — заключил он.

Ранее Хинштейн сообщал, что две женщины пострадали утром при атаке беспилотников на деревню Гирьи в Беловском районе. Обеих отвезли в Курскую областную больницу. Губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления.

До этого из-за удара БПЛА по многоквартирному дому в Орле погиб один человек и еще восемь пострадали.