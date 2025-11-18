Российский беспилотник заметил на дороге человека в пригороде Красноармейска в ДНР, но прекратил наблюдение и улетел, когда тот осенил себя крестным знамением. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео в Telegram-канале .

«Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. Это кадры из Гришино, северного пригорода Красноармейска», — пояснил военкор.

Поддубный уточнил, что вряд ли местные жители видели в Сети кадры, когда гражданские выходили к российским позициям или передвигались по улицам, перекрестившись.

Просто для русского человека такой ритуальный жест нечто большее, чем некий сигнал для дроновода. Бойцы ВС РФ в отличие от украинских боевиков не воюют с мирными жителями.

Ранее пленный боевик Главного управления разведки Украины Руслан Шахун рассказал, как его сослуживцы расстреливали своих же спецназовцев во время их высадки под Красноармейском. По его словам, он тоже пострадал — дрон-камикадзе повредил ему ногу и оторвал пальцы.