Дрон-тяжеловес «Сварог» апробируют в зоне СВО

В зоне спецоперации апробируют дрон-тяжеловес «Сварог», полезная нагрузка которого составляет до 50 килограммов. Об этом ТАСС сообщил представитель инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics.

Аппарат, подходящий для снабжения бойцов на труднодоступных участках фронта, начнут применять уже в августе.

«Сейчас машины снабжения противник просто нещадно расстреливает. <…> Применение дронов для снабжения бойцов становится жизненно необходимым, потому что в ходе доставки гибнут люди», — сказал собеседник агентства.

Представитель Frobotics добавил, что дрон удалось сделать доступным. Его стоимость в два-три раза меньше, чем аналогов.

Ранее стало известно, что в ВСУ пожаловались на появившиеся на фронте новые российские дроны-шпионы. Маскировка стала серьезной угрозой для украинских боевиков.