Дрон повис на бельевых веревках в многоэтажке в Аксае

В городе Аксае в Ростовской области обнаружили упавший на бельевые веревки в многоэтажке беспилотник. Всех жильцов дома эвакуировали, сообщил в своем Telegram-канал врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В многоквартирном жилом доме по улице Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет», — уточнил глава региона.

Он добавил, что жильцов всех 48 квартир эвакуировали из-за угрозы возможной детонации дрона. Экстренные службы работают на месте. Глава районной администрации Константин Доморовский координирует действия по оказанию помощи.

Эвакуированных жильцов отправили в пункт временного размещения, развернутый на базе дома культуры «Молодежный».

Ранее Слюсарь сообщил об атаке беспилотников. По его словам, силы ПВО ликвидировали вражеские дроны, но обломки сбитых БПЛА повредили крыши двух домов и гаража.