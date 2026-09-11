Дрон «Князь Вандал» научили подслушивать врага из засады

Производитель планирует устанавливать микрофон только на часть дронов, однако остальные аппараты получат специальный разъем для его подключения. Новая функция предназначена для работы из засады.

«Если есть микрофон и можно слышать шум мотора, то все просто. Дрон сажается в кусты, в которых аппарат не видно. Услышал — взлетел, осмотрелся, ударил», — сказал Чадаев.

По словам руководителя НПЦ, такая схема позволяет решить две проблемы. Находящийся в ожидании на дороге FPV-дрон может оказаться заметен противнику, а установленная низко камера имеет ограниченный сектор обзора. Скрытый в растительности аппарат сможет сначала дождаться приближения техники по звуку, а затем подняться для поиска цели.

Ранее Чадаев отмечал, что эффективность КВН достигла соотношения 1 к 40.