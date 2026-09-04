Дрон-камикадзе ВСУ ударил по гражданской машине под Брянском, водитель ранен

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в «Максе» .

«В деревне Сагутьево террористы направили дрон-камикадзе на гражданский автомобиль», — написал чиновник.

В находившегося за рулем мужчину попало множество осколков. Раненого перевезли в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области за сутки погибли пять мирных жителей, среди них два сотрудника скорой помощи. Еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, девять из них находятся в больницах, один в тяжелом состоянии.