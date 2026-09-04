360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дрон-камикадзе ВСУ ударил по гражданской машине под Брянском, водитель ранен

    Фото: РИА «Новости»

    Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в «Максе».

    «В деревне Сагутьево террористы направили дрон-камикадзе на гражданский автомобиль», — написал чиновник.

    В находившегося за рулем мужчину попало множество осколков. Раненого перевезли в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

    Ранее в Белгородской области за сутки погибли пять мирных жителей, среди них два сотрудника скорой помощи. Еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, девять из них находятся в больницах, один в тяжелом состоянии.