Дрон «Форс» спас лишившегося ноги бойца на Запорожском направлении

С помощью 15-дюймового дрона-тяжеловеса из линейки «Форс» на Запорожском направлении удалось спасти российского бойца, потерявшего ногу и много крови. Об этом сообщил ТАСС .

Беспилотник применили военнослужащие из Смоленской области для оказания экстренной помощи. Обнаружив пострадавшего бойца, они направили к нему дрон со средствами для перевязки и необходимыми препаратами.

«Человек, скорее всего, был в шоковом состоянии, но сумел перебинтовать себя. Буквально в течение 10 минут выдвинулась эвакуационная группа, бойца успешно эвакуировали», — рассказали агентству в компании-разработчике Drone Force.

Ранее стало известно, что российские бойцы получили больше 18 тысяч дронов «Гортензия». Они используются как дроны-доставщики, как дроны-бомбардировщики, а также для размещения мин и выстрелов.