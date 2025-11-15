Дрон «Бумеранг» установил рекорд, поразив объект ВСУ на дистанции 57 км

FPV-дрон «Бумеранг» установил рекорд дальности, поразив цель ВСУ на расстоянии 57 километров. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«В зоне СВО был установлен рекорд по дальности применения FPV-дрона российскими войсками. Дрон „Бумеранг“ поразил украинский объект на дистанции 57 километров», — отметил источник.

Благодаря новому подходу — установке дополнительных батарей и улучшению системы связи — аппараты теперь могут работать на значительно большем расстоянии.

По его словам, новое решение только начинает внедряться в зоне боевых действий. Недавно расчеты БПЛА получили первые «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторами, сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что в линейку дронов «Бумеранг» входят модели «Бумеранг 10» с тепловизионной камерой, «Бумеранг 10» с автоматом удержания цели и тепловизионной камерой, а также «Бумеранг 10» с оптоволоконной связью.

Ранее «Уралвагонзавод» отправил ВС России «Солнцепеки» с новой защитой от дронов. Работники предприятия нанесли на одну из боевых машин надпись «За Кириллова!». Это дань уважения бывшему начальнику войск РХБЗ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, который внес огромный вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем. Он погиб в результате теракта.